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Kilis heyeti Bakan Selçuk’u ziyaret etti

KİLİS HABERLERİ  | 23.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kilis heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Kilis heyeti Bakan Selçuk’u ziyaret etti

Kilis heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.
AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. 7 Aralık Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında arsa takası konusunun görüşüldüğü ziyarette Kilis eğitimindeki son durum da ele alındı
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, "Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret ettik. 7 Aralık Üniversitemize bina tahsis işlemleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yatırım ve ödenekleri konusunu görüştük. Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kilis heyeti Bakan Selçuk’u ziyaret etti

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