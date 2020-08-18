"Kilis karası" üzümde hasat zamanı

KİLİS (AA) - Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis karası" üzümünün hasadına başlandı.

Geçmiş yıllarda sınırın diğer tarafındaki terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis'te, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla huzura ve güvene kavuşan çiftçiler üretime devam ediyor.

Budama dönemi, hasadı ve işlenmesine kadar her evresinde yoğun emek verilen "Kilis karası" üzümün de tarladan tüketiciye uzanan yolculuğu başladı.

Yaş ve kuru tüketim için ayrıştırılan üzüm, tüccarlar tarafından alınıp fabrika ve depolara ulaştırılıyor.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Süngütepe köyü kırsalında hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, kentin üzüm ve zeytin üretimiyle anıldığını belirten Kökçüoğlu, Evliya Çelebi'nin Kilis ziyareti sonrası kaleme aldığı eserde 40 çeşit üzümden bahsedildiğini ancak şu an birkaç çeşidin yetiştiriciliğinin sürdüğünü dile getirdi.

Kökçüoğlu, şöyle devam etti: