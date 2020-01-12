Kilis’e eğitim kompleksi yapılacak

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Eğitim kompleksi yapılması için 50 bin metrekare arazi İl Milli Eğitime devir edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk huzurunda Hayırsever İşadamı Tosyalı ailesi tarafından İl Özel idaresi adına satın aldıkları Tekel Suma fabrikasının arazisi olan 50 bin metrekare yerini İl Genel Meclis Kararı Gereği protokol çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi alanın Eğitim kompleksi olarak inşaa edilmesinin Protokolünü Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un huzurunda Hayır sever iş adamı Fuat Tosyalı Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer taraflar arasında protokol imzalandı. 50 bin metrekare üzerine okullar yapılacağı bildirildi.



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