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Kilis’e sosyal koruma kalkanında 24 milyon TL

KİLİS HABERLERİ  | 04.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 24 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 24 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 24 milyon 28 TL 735 kuruş destek sağlandı.

Kilis’e sosyal koruma kalkanında 24 milyon TL

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 24 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.
Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 24 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 24 milyon 28 TL 735 kuruş destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor” dedi.

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