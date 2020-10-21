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Kilis’in ayaklı bilgisayarı hayatını kaybetti

KİLİS HABERLERİ  | 21.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

"Kilis’in ayaklı bilgisayarı" olarak bilinen Coşkun Özgüven, hayatını kaybetti.Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Coşkun Özgüven, hayatını kaybetti.

Kilis’in ayaklı bilgisayarı hayatını kaybetti

"Kilis’in ayaklı bilgisayarı" olarak bilinen Coşkun Özgüven, hayatını kaybetti.
Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Coşkun Özgüven, hayatını kaybetti. Özgüven, bugün aile kabristanında toprağa verilecek.
81 il ve 780 ilçenin birbirine olan mesafelerini, kurtuluş tarihlerini ve nelerinin meşhur olduğunu, yetiştirdiği büyük devlet adamlarını, sanatçılarını, il trafik kodlarını ve festival günlerini ezbere bilen Coşkun Özgüven, "ayaklı bilgisayar" olarak tanınmış ve sık sık haberlerde yer almıştı.

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