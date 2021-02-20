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Kilis’te 14 bin aileye kömür dağıtılıyor

20.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Kilis’te 14 bin aileye kömür dağıtılıyor

Kilis’te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı Şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen dağıtımlar sürüyor.SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 14 bin aileye 700 kilo kömür yardımının sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dağıtımı sürüyor.

Kilis’te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı Şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen dağıtımlar sürüyor.
SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 14 bin aileye 700 kilo kömür yardımının sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dağıtımı sürüyor. SYDV tarafından dar gelirli vatandaşların evlerinin önüne kadar kömürler getirilerek teslim ediliyor. Kömürlerin ise önce 7 bin Türk aileye, 7 bin Suriyeli aileye olmak üzere 14 bin aileyi kömür dağıtımı yapılacağı öğrenildi. Şubat ayı sonuna gelinmesine karşın kömür dağıtımının sürmesi dikkat çekti.

Kilis’te 14 bin aileye kömür dağıtılıyor

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