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Kilis'te 1843 litre sahte içki ele geçirildi

KİLİS HABERLERİ  | 23.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kilis'te 1843 litre sahte içki ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1843 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araç ile depoya operasyon düzenledi.

Araçta ve depoda yapılan aramada, toplam 1843 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili M.V.O. ve H.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, M.V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kilis Sahte Içki

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