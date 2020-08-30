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Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

KİLİS HABERLERİ  | 30.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramının 98.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü Kilis’te kutlandı.
Sabah saat 09:00’da Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Törene Kilis Valisi Recep Soytürk,AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile daire amir ve müdürleri katıldı.

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Kilis Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:37
İkindi
16:16
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kilis Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Neba Eczanesi
Merkez
Pazar Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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