Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü Kilis’te kutlandı.

Sabah saat 09:00’da Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk,AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile daire amir ve müdürleri katıldı.

