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Kilis’te darp edilip tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

10.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. yapılan soruşturmadan öldürülen şahsın 4 çocuk babası 58 yaşındaki Selahaddin Çabuk olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kilis’te darp edilip tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti. Öte yandan, Çabuk’a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi. Çabuk’un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldı.

CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın gece geç saatlerinde olduğunu düşünen Jandarma ekipleri, Gaziantep’ten Çınar köyüne döndüğü tahmin edilen Çabuk’un aracının geçiş güzergahındaki tüm kameralar incelemeye alındı. Jandarma bünyesinde özel bir ekip kurularak, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, kamyonette detaylı parmak izi arandığı bildirildi. Özel ekip Selahaddin Çabuk, cinayetinin çözülmesi için geniş yaptı araştırma başlattığı, kısa süre içerisinde cinayetin aydınlığa kavuşacağı tahmin ediliyor.

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