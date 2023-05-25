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Kilis'te depremzede arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı

25.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'teki arı yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besleme şekeri desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, yetiştiricilere 16 ton besleme şekeri dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te bal üretiminin giderek arttığını belirterek, "2002 yılında 1500 kovan arı vardı ve yaklaşık 9 ton civarında bal üretiyorduk. Şu an 6 bin kovan arımız ve 25 ton da bal üretimimiz var. Tabii bunu değerli üreticilerim artırdı, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, devletin ve hükümetin güçlü olduğunu, milletten aldığını tekrar millete sunduğunu ifade etti.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir de tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

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