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Kilis’te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dezenfekte çalışmaları aralıksız 24 saat esasına göre devam ediyor.Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde belirli bir plan çerçevesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dezenfekte çalışmaları aralıksız 24 saat esasına göre devam ediyor.
Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde belirli bir plan çerçevesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından Kilis belediyesine hibe edilen dezenfekte aracıyla hava yoluyla ilerleyerek 30 metre çapında virüs,bakteri ve mantarları dezenfekte ediliyor. Temizlik işleri müdürlüğü tarafından 47 araçlık bir temizlik ekibiyle dezenfekte çalışmalarını aralıksız, 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

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