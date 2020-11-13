Kilis’te ‘En iyi narkotik polisi: Anne’ kampanyası tanıtıldı

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi, Anne’ kampanyasının tanıtımı Kilis’te gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcı kadınlara yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleriyle bütün ülkede ‘En iyi narkotik polisi: Anne’ sloganıyla çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak için başlatılan kampanya tanıtım programına katılanlar sosyal mesafeye uyarak maske takarak katıldılar. Okullardaki rehberlik öğretmenleri, okul aile birliği başkan ve üyeleri ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü personeli tarafından sinevizyon eşliğinde uyuşturucu maddelerin vücutta tahribat, kullananların davranış bozuklukları, madde kullanımının zararları anlatıldı. Uyuşturucu maddeyle ile mücadele konusunda destek istendi.



