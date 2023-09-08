Kilis'te galeriden otomobilin çalınması güvenlik kamerasında

Necmettin Erbakan Mahallesi İstiklalyanı Sokak'taki oto galerisine gelen R.C, bir otomobilin çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verdi.

Kamera kayıtlarından şüphelinin H.E.K. olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Başka bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.E.K'nin iş yerinin kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeriye girdiği, otomobili çalarak bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan, şüphelinin diğer araçlara ait anahtarları ve iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldığı öğrenildi.

