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Kilis’te gıda denetimleri tamamlandı

KİLİS HABERLERİ  | 22.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim seferberliği kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri tamamladı.Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 6 gün boyunca Kilis’te gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim yaptıklarını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Kilis’te gıda denetimleri tamamlandı

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim seferberliği kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri tamamladı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 6 gün boyunca Kilis’te gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim yaptıklarını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen gıda denetim seferberliğini bugün tamamlandı. İlimizde gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetimler yaptık” dedi.
İl Müdürü Kadıoğlu, Denetimlerin ilerleyen tarihlerde de süreceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimiz, ilerleyen günlerde de devam edecek” diye konuştu.

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