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Kilis’te gübre denetimleri

05.02.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Kilis’te gübre denetimleri

Kilis’te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gübre satıcıları denetlendi.Kilis’te faaliyet gösteren Gübre Dağıtıcılarına yönelik, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü Gübre Denetçileri tarafından denetimler yapılıyor.

Kilis’te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gübre satıcıları denetlendi.
Kilis’te faaliyet gösteren Gübre Dağıtıcılarına yönelik, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü Gübre Denetçileri tarafından denetimler yapılıyor. Ekipler, gerek gübrelerin ambalajları üzerinde karekod-barkod (DNA bandrol) etiketleri Gübre Takip Sistemi(GTS) üzerinden kontrol edilerek, gerekse içerik analizi için gübrelerden numune alınarak taklit, tağşiş, güvensiz ürün olup, olmadığı tespit ediliyor.
Türkiye’de piyasasında sıkça duyulan sahte gübre dolaşımı da göz önünde bulundurularak, Kilisli çiftçilerinin mağdur olmamaları için gübre satın alırken gübre dağıtıcı belgesine sahip bayilerimizden karekod barkodlu (DNA bandrol) gübre satın almaya özen göstermeleri gerektiği ifade etti.

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Merkez
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