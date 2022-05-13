Kilis'te hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te hafriyat kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.

A.Ö. idaresindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu, merkeze bağlı Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tutlu'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü A.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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