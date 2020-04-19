YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te iş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kilis'te iş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

KİLİS HABERLERİ  | 19.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kilis'te iş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

KİLİS (AA) - Kilis'te bir iş adamı, otelini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.

İş adamı Tahsin Pamukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini virüsten uzak tutabilmeleri adına böyle bir adım attığını söyledi.

Yetkililerle görüşüp oteli dışarıdan hiç müşteri almamak kaydıyla sağlık sektörüne tahsis ettiğini anlatan Pamukçu, "Salgının başladığı ilk günlerde Belediye Başkanımız vasıtasıyla devletimizi temsil eden yetkililere sağlık çalışanlarımız için konaklamayı, her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmiştim. Maddi ve manevi varımızı insanımızın zor zamanında kullanımına sunmak onlara moral olsun diye hal ve hatır sormak, az, çok imkanlarımızı seferber etmek başta bizi yetiştiren ana babamız olmak üzere kültürümüzün mirasıdır." dedi.

Kilis İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Aysun Çakır da sağlık sektöründe çalıştıkları için diğer insanlara göre daha fazla riskle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini öğrenince ailelerimize bulaştırmamak için buraya yerleştik. Bir süre sevdiklerimizden uzak idare edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık personeli Yavuz Selim Kırmızı da anne ve babasının kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bu nedenle otelde kaldığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kilis koronavirüsle mücadele sağlık çalışanlarına otel tahsis edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’ndan “Evde Kal Türkiyem” şarkısı

Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’ndan “Evde Kal Türkiyem” şarkısı

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

Kilis Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:36
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Kilis Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Halk Eczanesi
Merkez
Muhtaroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.