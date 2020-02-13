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Kilis’te kar ve buzla etkin mücadele

KİLİS HABERLERİ  | 13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kilis’te yağan kar ve buzlanma nedeniyle ekipler etkin bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüyorKilis’te dünden beri etkili olan kar yağışı kenti adete buz pisti haline getirdi.

Kilis’te yağan kar ve buzlanma nedeniyle ekipler etkin bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor
Kilis’te dünden beri etkili olan kar yağışı kenti adete buz pisti haline getirdi. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan greyder ve kepçe ile yolları açtı. Bir yandan da yolları tuzlayarak, etkin şekilde kar ve buz ile mücadele ediyor. Kilis’ten Cezaevine giden kara yolu kepçeyle açıldıktan sonra tuzlama çalışmaları yapıldı.
Kar ve buz nedeniyle alarma geçen ekiplerin, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüğü belirtildi.

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