YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

18.11.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, bir küçükbaş hayvan sürüsüne kurdun saldırması sonucu kaybolan hayvanları drone ve termal kamera desteğiyle buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da merkeze bağlı Uzunlu Mahallesinde yaşayan Fahrettin Özçoban'ın arazide otlayan 128 küçükbaş hayvanına kurdun saldırdığını, bunun ardından 43 hayvanın kaybolduğunu haber alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, termal kamera ve drone desteğiyle Uzunlu, Acar ve Topdağı köyleri arasındaki dağlık alanda yaklaşık 24 saat yaptığı arama sonucunda 33 küçükbaş hayvanı sağ, 3'ünü yaralı buldu. Bu arada 7 hayvanın da leşine ulaşıldı.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Kilis'in "Hicaz narı" Avrupa ülkeleri ve Irak'a ihraç edilecekKilis'in "Hicaz narı" Avrupa ülkeleri ve Irak'a ihraç edilecek
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:22
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Gamze Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Gamze Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.