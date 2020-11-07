YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

KİLİS HABERLERİ  | 07.11.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin 6 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında bazı tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve Suriye'deki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 4 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ay süreyle yasaklanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Didem Soydan hastanelik oldu Didem Soydan hastanelik oldu
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:20
İkindi
15:11
Akşam
17:36
Yatsı
18:52

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Abide Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Keçiler Birincilik İçin Yarıştı
Keçiler Birincilik İçin Yarıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.