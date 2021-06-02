Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te yaralı bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Elbeyli ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı bir balaban bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.

Veteriner hekim Kadir İlker Avcı, gazetecilere, balaban kuşunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Avcı, kuşun sol kanadında darbe sonucu kırık olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz