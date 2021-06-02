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Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

02.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

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KİLİS (AA) - Kilis'te yaralı bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Elbeyli ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı bir balaban bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.

Veteriner hekim Kadir İlker Avcı, gazetecilere, balaban kuşunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Avcı, kuşun sol kanadında darbe sonucu kırık olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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