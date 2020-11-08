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Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

KİLİS HABERLERİ  | 08.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.Türkiye’de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis’te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı.

Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.
Türkiye’de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis’te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 5-7 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytinde en çok tercih edilen ise kilosu 7 TL’den satışa sunulan Kilis yağlık zeytin oluyor.
Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiliyor.

Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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