Kilis'te yolu kapalı köydeki hasta için seferber oldular

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 63 yaşındaki diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yedigöz köyünde yaşayan Halil Tilki'nin yakınları, hastanın ağrılarının artması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köye giriş yapamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik mücadelesi sonucu ulaşılan Tilki, UMKE ekipleri tarafından evinden alınarak köye yaklaşık 5 kilometre uzakta bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tilki, Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.

Halil Tilki, gazetecilere, "6 gündür diyalize gidemiyorum. Karnımda şişkinlik var. Çaresi olsaydı devletimizi yormazdım. Bu zamanda babası oğluna bunu yapmaz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

