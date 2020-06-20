Kilis’te YÖS sınavı yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede lisans, önlisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının yapıldığını belirterek, “Yabancı uyruklu toplam 122 adayın katıldığı KİYÜYÖS, Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle özel önlemlerin alındığı ve adayların maskeyle girdiği sınav sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.



