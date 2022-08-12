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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

12.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 22 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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