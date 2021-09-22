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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

22.09.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir araçtan inerek başka bir araca binen 4 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Diğer araçla kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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