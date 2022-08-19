YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

19.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi'nde Suriye uyruklu G.M.A.H. ve A.B'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 5 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

G.M.A.H. ve A.B. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari O.A. ve İ.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandıŞehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Sultanbeyli'de Kemal Tahir Kütüphanesi'nin açılışı yapıldıSultanbeyli'de Kemal Tahir Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
polis Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:26
Yatsı
20:47
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.