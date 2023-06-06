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Kilis’te zeytin üreticilerinin umutlu bekleyişi başladı

06.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyvemsi aromasıyla Türkiye’deki kaliteli zeytin ve zeytin yağının üretildiği yerlerden olan Kilis’te bu yılki hasat döneminde "yok yılı" olmasına rağmen "var yılı" gibi üretim bekleniyor.

Almanya uluslararası zeytinyağı yarışmasında altın madalya alan Kilis zeytinyağı üreticilerinin yüzünü güldürmeye başladı. 150 ila 300 yıllık zeytin ağaçlarından "yok yılı" olmasına rağmen "var yılı" gibi verim bekleniyor. Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı ve zeytini, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da rağbet görüyor. Coğrafi işaretin alımından sonra üretim alanı da artan Kilis’te yaklaşık 300 bin dekarda üretim yapılıyor. Üretici, toplam 4 milyon adet zeytin ağacından bu sezon yaklaşık olarak sofralık ve yağlık 60 bin ton civarında ürün bekliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, zeytin üreticisinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, "İlimizde önemli geçim kaynaklarından olan zeytinin çiçeğinden taneye dönüşümü başladı yeni umutlara merhaba dedi. İlimizde bu sene yok yılı ama maşallah var yılı. Çiçeklerin meyveye dönüşmesi ile bu dönem ’yok yılın’dan, ’var yılı’na dönüştü. Bunda hava şartları ve iklim şartları etkili olabilir. Tam bitkinin çiçek döneminde her dönemde meydana gelen aşırı sıcaklık zeytinde çiçek dökmeye sebep oluyordu. Gördüğünüz gibi bu sene çiçekten meyveye dönüşümü başladı ve oradan da zeytinyağına dönüşümü devam edip sonra da sofralarımıza yolculuğu başlayacaktır’’ diyerek sözlerini tamamladı.

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