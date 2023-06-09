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Kilo almak için başladığı vücut geliştirme branşında başarıdan başarıya koştu

09.06.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Samet Akar (26), kilo almak için başladığı vücut geliştirme sporundaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Akar, 16 yaşındayken aşırı zayıf olmasından dolayı, ailesinin de desteği ile 2013 yılında vücut geliştirme sporuna yöneldi.

NKÜ Spor Kompleksi'nde tanıştığı antrenör Fatih Ceylan ile çalışmalara başlayan Akar, bir süre sonra bu alanda önemli gelişim gösterdi.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sürecinin ardından Türkiye şampiyonu olan Akar, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıktı.

"HEDEFİM PROFESYONEL LİGDE YARIŞMAK"

Akar, AA muhabirine, kazandığı şampiyonlukların ardından 'Pro Kart' almayı hedeflediğini belirtti.

Yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle ailesinin ve yakın çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye Şampiyonası'nın ardından 16 Nisan 2023'te Arnavutluk'ta düzenlenen European Cup'ta şampiyon oldum. Daha sonra 22-23 Nisan'da Makedonya'da düzenlenen yarışmalara katılma kararı aldım. Sadece 1 hafta sonra Makedonya'da Balkan şampiyonu oldum ve bir gün sonra aynı yerde Hercules Grand Prix'te tekrar şampiyon oldum. Kazandığım şampiyonlukların ardından hedefim profesyonel ligde yarışmak ve 'Pro Kart' sahibi olmak."

Akar, kazandığı şampiyonlukların kendisini fazlasıyla cesaretlendirdiğini, çok çalışarak daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Vücut geliştirme sporunun azim, disiplin ve süreklilik istediğini aktaran Akar, "Bunlar yerine getirildiği takdirde, bu spora başlayacak kardeşlerimiz kendi hikayesini yazabilir. "ifadelerini kullandı.

Antrenör Fatih Ceylan da Akar ile birlikte profesyonel bir kariyer planı yaptıklarını dile getirdi. Akar'ın son derece disiplinli bir kişi olduğunu vurgulayan Ceylan, "Kısa süre içerisinde üst üste yarış yapmak çok zor. Disiplin, psikoloji ve maddi durum gerektiriyor. Tüm yarışmalardan şampiyon olarak çıkması bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Tekirdağ Vücut geliştirme avrupa şampiyonu

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