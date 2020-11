Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ projesiyle güzelleştirildi

“Kiltepe’de uyguladığımız proje, örneklik teşkil edecektir”

‘Sokak Sağlıklaştırma’ projeleriyle sokakları ve caddeleri daha ferah, daha nitelikli ve yaşam seviyesi yüksek bir görüntüye ulaştıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe’nin iki ayrı caddesinde uyguladıkları projenin, örneklik teşkil edecek düzeyde olduğunu söyledi.

Kent estetiğine değer katan projelere öncülük ettiklerini vurgulayan Başkan Çınar, “ İlçemizin her caddesi ve sokağı bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Belediye olarak 82 mahallemizin tamamında değişim ve dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, cadde ve sokaklarımızı aslına uygun olarak yeniden restore edip, bakım ve onarıma tabi tutup hemşerilerimizin yaşam seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Kiltepe Gülnebi ve Dede Korkut caddelerindeki 43 binayı ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizle dönüşüm çalışmalarımıza tabi tuttuk. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle yaptığımız toplantılarda onlarında talepleriyle bu çalışmaları başlattık, projeye öncülük eden muhtarımız ve burada yaşayan hemşerilerimiz oldu. Bizlerde vatandaşlarımızın talebini yerine getirmek adına çalışmalara hız verdik. Kentimizin her noktasının estetik seviyesini artırmak, mahallelilik kültürünü yeniden canlandırmak, binalarımızı ve sokaklarımızı aslına uygun olarak baştan aşağıya geleneksel motiflerle yeniden dizayn ederek sokaklarımızı renklendirmek ve hareketlendirmek adına titiz bir şekilde çalışıyoruz. Kiltepe mahallemizde tespit ettiğimiz iki caddemizi farklı bir projeyle güzel hale getirmek adına geçtiğimiz aylarda yaptığımız ihale neticesinde başlayan çalışmalarda sonuca doğru ilerliyoruz. Restorasyon projeleri neticesinde iki caddemizin prestij seviyesini artırdık, mahalle sakinlerimizle görüştük onlarda çalışmalardan memnun olduklarını söylediler. Mahalle Muhtarımızda çalışmalarda desteğini esirgemedi, kendisine teşekkür ediyorum. Duvar ve çatı iyileştirmeleri, cephe yenileme çalışmalarından sonra yollarımız, kaldırımlarımızı ve aydınlatma gibi çalışmaları da tamamladığımız zaman burası çok güzel bir görüntüye kavuşacak. Kiltepe mahallemizin iki caddesindeki değişikliği ve güzelliği herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Her iki caddeyi yaşam seviyesi yüksek, özel ve değerli bir cadde hüviyetine ulaştırmak adına artık son çalışmaları yapıyoruz. Kiltepe’de ki bu projemiz, bu tür projelere örneklik teşkil edecektir. Kent estetiğine değer katacak çalışmalarla Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarını daha güzel ve daha ferah bir görüntüye kavuşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, gerçekleşen dönüşüm ve yenileme hizmetlerinden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.