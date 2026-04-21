Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Burak Doğan'ın haberine göre, Elif Karaarslan’ın idrar ve saç testi pozitif çıktı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
