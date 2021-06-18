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Kim Kardashian'dan bir seks kasedi itirafı daha!

18.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian; reality show programı Keeping Up With the Kardashians'ın (KUWTK) gördüğü ilk ilginin, seks kasedi skandalından kaynaklandığını itiraf etti.

Kim Kardashian'dan bir seks kasedi itirafı daha!

Eski sevgilisi Ray J ile kaydettiği yatak odası görüntüleri, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian, bir döneme damga kaset skandalı hakkında konuşmaya devam ediyor.

Geçen hafta reality show programında bu kaset hakkında neden yorum yaptığını anlatan Kardashian şimdi de KUWTK yeniden bir arada özel bölümünün ilk kısmında Andy Cohen'a açıklamalarda bulundu.

TV yıldızına, 2007'de o zamanki erkek arkadaşı Ray J'in dahil olduğu kaset skandalı etrafındaki kamuoyu ilgisi olmasaydı dizinin erken gelen başarısına ulaşıp ulaşamayacağı konusunda ne düşündüğü soruldu. Kardashian programa ilginin seks kasediyle ilgili olduğunu itiraf etti. Kim açıklamasında"Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen hayır" diye yanıt verdi.

Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu!Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu!

ÇOCUKLARININ HABERİ YOK!

40 yaşındaki televizyon yıldızı, konuyu çocuklarına, North (8), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) nasıl anlattığı sorulduğunda ise henüz onlarla bunu konuşmak zorunda kalmadığını söyledi.

Kardashian "Neyse ki aradan uzun yıllar geçtiğini, bu durumu gerçekten ortadan kaldıracak pek çok olumlu şeyin gerçekleştiğini düşünüyorum" dedi ve hayatının geri kalanında bununla yaşamak zorunda olduğunu kabul etti.

Kim Kardashian, hayatında yaptığı aptalca şeylerden biri olan bu olayı silip atmak istese bile her şeyin bir nedeni olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

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Kim Kardashian
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