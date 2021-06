Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu!

Kim Kardashian, yıllar önce internete sızdırılan seks kasedi ve reality show programında onun hakkında konuşmasıyla ilgili yorum yaptı. Kardashian, yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söyledi.

KASET, ÇEKİLDİKTEN 5 YIL SONRA SIZDIRILMIŞTI

40 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı. Kaset skandalının patladığı dönemde Kardashian ve ailesi, kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı reality diziye başlamak üzereydi.

YORUMU DA KASET KADAR SES GETİRDİ

Kardashian, programın ilk bölümünde, kasetle ilgili yorum yapmış, kardeşi Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermişti. Bu yorum da o dönemde en az kaset kadar ses getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times’a konuşan Kardashian, “Yapımcılar açısından düşününce buna bayıldıklarından eminim. Herkesin bildiği bir meselenin konuşulmasını isterler” dedi.