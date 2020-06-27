YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

EDİRNE HABERLERİ  | 27.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.Sınava girecekleri yer olan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi’ne gelen adaylar, okuldaki güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları, kimlik ve sınav belgesinin yanlarında olması konusunda sık sık uyarıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.
Sınava girecekleri yer olan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi’ne gelen adaylar, okuldaki güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları, kimlik ve sınav belgesinin yanlarında olması konusunda sık sık uyarıldı. Ancak sınav telaşı bazı sürprizlere sebebiyet verdi ve bir adayın kimliğini unutmasına neden oldu.
Sınavın yapılacağı okula giren aday, sınavın başlamasına yaklaşık yarım saat kala kimliğini unuttuğunu fark etti ve telaşla kendisini dışarıda bekleyen velisine koştu. Durumu anlatması üzerine kimliği almak üzere koşar adımlarla çıkan veli, yaklaşık 20 dakika sonra unutulan kimlikle beraber geri geldi ve son anda öğrencinin sınava yetişmesini sağladı.
Öte yandan, aynı okulun önünde ilginç bir an daha yaşandı. Sınav salonunda küçük kızıyla beraber gelen bir başka kadın adayı, kızı sınava bırakmadı. Annesinin sınava gireceğini söylemesine rağmen bir türlü annesinin elini bırakmayan kız çocuğuna, durumu izah etme çabaları sonuçsuz kaldı.
Okul bahçesindeki diğer velilerin şaşkın bakışları altında annesine gitmemesi konusunda ısrarlarına devam eden minik kız, dakikalar sonra güçlükle ikna edilebildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:34
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Altıerler Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Deniz Gezmiş'in Abisi Bora Gezmiş: "idam Cezası Türkiye'de Uygulanmamalıdır’’

Deniz Gezmiş'in Abisi Bora Gezmiş: "idam Cezası Türkiye'de Uygulanmamalıdır’’

Nuri Ergin kalp krizi geçirdi

Nuri Ergin kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.