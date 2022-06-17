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Kimlik Bildirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

17.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, günübirlik kiralanan evlerde de her an ulaşılabilecek sorumlu işletici bulunacak

Kimlik Bildirme Kanunu'nun Uygulanması İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, günübirlik kiralanan evlerde de her an ulaşılabilecek sorumlu işletici bulunacak.

Çalışanlarla ilgili bildirimler, sorumlu işleticiler tarafından belirlenen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmayacak.

Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk bölgelerinde bulunan iş yerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edebilecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri en yakın kolluk birimine bildirilecek.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin 24 saat içerisinde bildirilmesi zorunlu olacak.

İşleticiler, kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecek. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.

Kimlik Bilgilendirme Kanunu'nun 2'nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacak.

Bildirilen kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine ait sistemde 5 yıl süre ile muhafaza edilecek. Bu süreyi dolduran kayıtlar kaydedilen sistemden otomatik olarak silinecek. Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak.

Yönetmeliğin uygulanmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında verilerin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınacak.

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