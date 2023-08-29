Kimse ne olduğunu anlamadı! Suudi Arabistan takımı Al-Sadd, Beşiktaş'tan aldığı Romain Saiss'i resmi maça çıkmadan satıyor

Suudi Arabistan'da transfer rüzgarı esmeye devam ederken, Arap ekipleri Süper Lig'den de birçok ismi yüksek ücretler karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bunlardan biri de Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss olurken, Fransız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR!

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe'e göre, Al Sadd'ın Saiss ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü. Katar ekibinin, yabancı kontenjanında yer açmak istediği, bu nedenle Saiss'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

RESMİ MAÇA ÇIKMADAN GİDİYOR

33 yaşındaki futbolcuyu 24 Temmuz'da 2.5 milyon euro bonservisle Beşiktaş'tan kadrosuna katan Al Sadd, Saiss ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı. Saiss, henüz Al Sadd ile resmi bir müsabakada forma giymedi.

AYRILIK NEDENİ ŞENOL GÜNEŞ'İ GÖSTERMİŞTİ

Saiss, siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı almasının tek sebebinin Şenol Güneş olduğunu söylemişti.

