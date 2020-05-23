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Kındığılı: ‘’Provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir’’

ERZURUM HABERLERİ  | 23.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, İzmir’de cami hoparlörüne yapılan siber saldırıları kınayarak, “Kardeşliğimize tahammül edemeyenlerin yaptığı bu provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir” dedi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, özellikle İzmir ilinin tercih edilmesinin manidar olduğuna dikkati çekerek “Bu toplumumuzu karşı karşıya getirmek için özenle kurulan bir tuzaktır.

Kındığılı: ‘’Provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir’’

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, İzmir’de cami hoparlörüne yapılan siber saldırıları kınayarak, “Kardeşliğimize tahammül edemeyenlerin yaptığı bu provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, özellikle İzmir ilinin tercih edilmesinin manidar olduğuna dikkati çekerek “Bu toplumumuzu karşı karşıya getirmek için özenle kurulan bir tuzaktır. Ülkemizin Korona Virüs mücadelesine kilitlendiği, vefa destek gruplarında Din görevlilerimizin mücadele verdiği şu günlerde, inançlarımızla sorunlu olan şer odaklarının niyetlerini çok iyi anlıyoruz. Kardeşliğimize kastetmeye çalışanlar, ezanlarımızdan rahatsızlık duymaktadır. Camilerimizde dile getirilen dualar birçok kesimi rahatsız etmektedir. Duanın insanımızı motive ettiği bu günlerde, minarelerimizden yükselen sesler provokatörleri çıldırtmış, tahammülsüzlüklerini çirkin eyleme dönüştürerek sergilemişlerdir” ifadelerine yer verdi.
Kındığılı daha önce de inancımıza değerlerimize yönelik provokatif eylemler yapıldığını belirterek “Birlik ve beraberliğimize kasteden bu tür saldırılar karşısında ülkemizin aklıselim her bir vatandaşı, inancın kucaklayan tavrına güvenerek, duanın verdiği inançla bu tarz tuzaklara düşmemiştir. Ülkemizi her fırsatta akamete uğratmaya çalışanlar, her seferinde toplumun birlik direnci ile karşılaşmış, varlığımızın asıl sebebi olan imanın birlikteliği karşısında tahammülsüz davranmışlardır. Bu ve buna benzer saldırıların geçmişle bugün arasındaki bağı benzerdir. Ülkemizi ayakta tutan dinamiklere yapılan saldırı, birkaç densizin ortaya attığı bir fikir değil, şer odağından beslenenlerin kurguladığı tuzağın ta kendisidir. Bizler Diyanet-Sen olarak toplumu ayrıştırmak yerine birleştirmenin, dışlamak yerine kucaklamanın gayretlerini veren Türkiye’nin en büyük Din görevlileri sendikasıyız. Kodlarımızla oynamaya çalışan beyinsizlerin kurduğu basit tuzaklara düşecek değiliz. Verdiğimiz mücadelenin doğruluğuna inanıyor, bu tarz saldırılar karşısında safları daha da sıklaştıracağımızı bilmelerini istiyoruz.’’ dedi.

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