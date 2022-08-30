Kınık Höyük'te Demir Çağı'na ait yerleşim alanları ve renkli çömlekler bulundu

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te Demir Çağı'na ait evler, sokaklar ve renkli çömlekler bulundu.

Kazı Heyeti Başkanı ve Floransa Üniversitesi Tarih, Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marina Pucci, AA muhabirine, bu yıl kazıların yaklaşık bir ay önce başladığını ve dört farklı üniversiteden üç ayrı ekiple çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Akropolis'teki çalışmaların kutsal alan ve merkez plaza üzerinde devam ettiğini belirten İtalyan arkeolog Pucci, bazı kısımlarında da Demir Çağı tabakalarında çalıştıklarını anlattı.

Pucci, Akropolis'in sur duvarlarını kazdıkları bir alanın bulunduğunu ve aşağı şehirde de yerel yaşamın nasıl olduğunu araştırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada evler var, oradaki yaşam tarzını araştırıyoruz. Aşağı şehirde bu odaların bir tanesinde çok sayıda renkli çömlek ve kaplar bulundu. Onların restorasyonu devam ediyor. Aynı zamanda sur duvarının da keşfedilmesinin çalışmaları devam ediyor. Tekstil üretimi için kullanılan ve yemek hazırlanması için kullanılan objeler ve bir tane de fibula yaka iğnesi bulundu. Burada bulunan çömlek tipolojileri ve objelere göre bölge Orta Demir Çağı'na tarihleniyor. Bu da aşağı yukarı milattan önce 9. ve 8. yüzyıla tarihleniyor."

Demir Çağı'nda yukarıdaki tepe kısmında yönetim alanlarının bulunduğunu, buranın büyük surlar tarafından çevrelendiğini dile getiren Pucci, aşağı şehirde de yerel halkın yaşadığı ifade etti.

- "Burası Demir Çağı standartları için önemli bir şehir"

Pucci, tepedeki alanın Helenistik Dönem'de daha çok dini bir merkez olarak kullanıldığına işaret ederek, "İnsanlar dini aktivitelerini gerçekleştirmek için geliyor buraya. Yerel yaşam alanı daha küçük. Burası Demir Çağı standartları için önemli bir şehir. Büyük ihtimalle bu bölge için önemli bir dini merkez. Yukarıdaki yönetim ve aşağıdaki yaşam alanlarının boyutuna bakarak burasının Demir Çağı'nda önemli bir merkez olduğunu söyleyebiliyoruz." dedi.

Bölgenin Demir Çağı öncesinde Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı'nda da önemli olduğuna dair fikirlerinin bulunduğuna dikkati çeken Pucci, bu seviyelerin daha aşağıda kaldığını, bunu incelemek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

