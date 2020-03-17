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Kınık ve Çiğli’de koronavirüsüne karşı dezenfekte

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı, İzmir’de belediyelerin önemli noktaları dezenfekte etme çalışmaları devam ediyor.Koronavirüsüne karşı İzmir’de tedbirler üst düzeye çıktı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı, İzmir’de belediyelerin önemli noktaları dezenfekte etme çalışmaları devam ediyor.
Koronavirüsüne karşı İzmir’de tedbirler üst düzeye çıktı. Kent genelinde dezenfektan çalışmaları tüm noktalara yayılırken, bazı belediyelerin virüse karşı önlem alma çalışmaları ise devam ediyor.
Kınık Belediyesi de, Türkiye’de görülen virüse karşı tedbirleri elden bırakmadı. Bu kapsamda ekipler; belediye ve kamu binalarını, Kınık Belediyespor Tesislerini, belediye sosyal tesislerini, kreşleri, bankalara ait ATM cihazlarını, belediye araçlarını, oyun parklarını, minibüsleri ilaçladı.
Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, şöyle konuştu:
"Koranavirusun ülkemizde görüldüğü açıklanmasının ardından ekiplerimiz, halkın ortak kullandığı ve virüsün bulaşmasına sebep olacak yerleri dezenfekte çalışmalarına derhal başladı. Ayrıca belediye personelimizi virüsten korumak amacıyla dönüşümlü olarak idari izine çıkardık. Koranavirus ile önlemlerimiz tehlike geçinceye kadar devam edecek" dedi.

Çiğli’de virüs önlemi
Tedbirler doğrultusunda Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde dezenfekte çalışması yaptı. Günün erken saatlerinde üniversiteye giden ekipler; yemekhane, kütüphane, spor tesisleri ve derslikleri dip bucak temizledi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Devletimizin aldığı kararla eğitime ara verilen bu süreçte öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla Katip Çelebi Üniversitesini dezenfekte ettik. Kampüs içerisinde yer alan tüm toplu kullanım alanlarını steril hale getirdik. Daha öce de okullar, parklar, ibadethaneler, kreşler, belediye hizmet binamız gibi birçok alanda dezenfekte çalışmamız olmuştu. Halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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