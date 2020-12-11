Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi

- "Fidanları toprakla buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, "Kipaş Holding, Kahramanmaraş İl Çevre Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bugün fidan dikme etkinliği düzenlemek istedik. İlk başta Kipaş Holding'e ağaçlandırmaya ve çevreye duyarlılığından ve 5 yıllık bir proje kapsamında, her yıl 1 milyon TL ve 100 bin fidan olmak üzere yaptıkları bu bağışa çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün Döngel mevkiinde, 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yıl hedefimiz 100 bin olmasına rağmen, 132 bin fidanı toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer de Kipaş Holding olarak, sorumlu, sürdürülebilir üretimin mümkün kılınması, karbondioksit emisyonunun dünyada azaltılması anlamında bir sanayicilik anlayışının gelişmesini çok arzu ettiklerini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve Çevre Müdürlüğümüzün bu konudaki duyarlılığı bizi çok memnun etti. Umarım bu 5 yıl boyunca yapacağımız bu proje başarıyla sonuçlanır ve tüm sektöre iyi bir örnek ve güzel bir başlangıç olur." değerlendirmesinde bulundu.

