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Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

MERSİN HABERLERİ  | 16.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıda; nisan, mayıs, haziran ayları su faturalarında gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 eşit taksitte ödenmesini oy birliğiyle kabul etti.

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıda; nisan, mayıs, haziran ayları su faturalarında gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 eşit taksitte ödenmesini oy birliğiyle kabul etti. Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlarda satış, ecrimisil ve kiralama bedellerinin de 19 Mart 2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulamadan 3 ay ertelenmesini kararlaştırdı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Başkan Seçer’in istediği borçlanma yetkisinin yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alınarak, vatandaşlara bazı kolaylıklar sağlayacak kararlar alındı.

Kiralar 3 ay ertelendi
Büyükşehir Belediyesinin sunduğu teklifle kiralara 3 ay erteleme getirildi. 7244 sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun çerçevesinde getirilen teklif, meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen kararla Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedelleri veya tutarları, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulamadan 3 ay ertelendi. Ayrıca,, korona virüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesine ilişkin teklif de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Su faturalarına 3 taksit getirildi
Öte yandan, MESKİ Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ilgili kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak su faturalarından herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 eşit taksit imkanı ile tahsil edilmesi teklifi de oy birliğiyle meclisten geçti.
Olağanüstü toplantıda ayrıca, salgın nedeniyle gelir kaybına uğrayan toplu taşıma sahiplerinin ruhsat izin ve hat kiralama borçları da 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, belirlenen döneme tekabül eden dönem için faizsiz olarak 3 ay ertelendi. Borçların, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilmesi de karara bağlandı.

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

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