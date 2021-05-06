Kirazda yeni sezon "rekor ihracat" hedefiyle başladı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 62 ülkeye ihraç ettiği kirazdan 223 milyon 796 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatta ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer alırken bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının İzmir ve Manisa'da yapıldığını ve bunun ihracatta Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Geçen yıl birçok üründe olduğu gibi kirazda da ihracat rekoru kırıldığını aktaran Uçak, "Bu sene de kalitemiz çok yüksek. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 224 milyon dolarlık ihracatı 250 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.

- "Çin pazarının açılmasını umut ediyoruz"