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Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 13:51 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesi için hazırlanan imar planları kapsamında ilk inşaat ruhsatını teslim etti.Antalya’da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren yaklaşık bin 500 hektar büyüklüğündeki Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı teslim edildi.

Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı verildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesi için hazırlanan imar planları kapsamında ilk inşaat ruhsatını teslim etti.
Antalya’da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren yaklaşık bin 500 hektar büyüklüğündeki Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı teslim edildi. Bölgede 13 bin 100 metrekarelik bir parselin sahibi olan Doğan ailesi, inşaat ruhsatını Başkan Uysal’dan aldı.
Başkan Uysal, 35 yıldır planlama sorunu yaşanan Kırcami’de alt yapı sorunu bulunmayan bölgelerinde inşaat başlanmasına imkan tanıyan planlarının yaklaşık 1.5 yıldır yürürlükte olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda yaşanan süreçler nedeniyle inşaat ruhsatı alınmadığını kaydeden Başkan Uysal, “Komşularımızı, biran önce ruhsatlarını almaları konusunda yüreklendirmeye çalışıyoruz. Planlamaya ilişkin bir sıkıntı, bir engel çıksa dahi aşmak için, komşularımızla birlikte çalışacağız” dedi.
Bölgenin ilk inşaat ruhsatını alan Doğan ailesini kutlayan Başkan Uysal, “Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza, komşularımıza hayırlı olsun” dedi.

Kırcami’de ilk inşaat ruhsatı verildi

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