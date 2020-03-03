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Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömüraliyev, Başkan Seçer’le bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 03.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kırgız Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, bir dizi program çerçevesinde geldiği Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile buluştu.Bir dizi ziyaret ve inceleme kapsamında Mersin’e gelen Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti.

Kırgız Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, bir dizi program çerçevesinde geldiği Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile buluştu.
Bir dizi ziyaret ve inceleme kapsamında Mersin’e gelen Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ülke ekonomileri, kültürel ortaklık ve Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi adına yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Seçer, ziyarette Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade etti.
Büyükelçinin ziyaretinin, Mersin ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini de geliştireceğini vurgulayan Seçer, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına her türlü desteği verip, katkı sunabileceklerini söyledi. Seçer, “Biz de elimizden gelen katkıyı sunarız. Sizlerin Türkiye ile ilişkilerinin daha iyi olması, özellikle kendi bölgemizde, kendi ilimizde, sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan münasebetlerimizin artması, bazı alanlarda ikili ortak projeler, ortak etkinlikler, ziyaretler gibi her konuda işbirliğine açığız” dedi.
Mersin’in tüm dünyada tanınmasını hedeflediklerini vurgulayan Seçer, “Mersin, Türkiye’nin, özellikle Akdeniz’den dünyaya açılan kapısı. Önemli bir liman var. Dünyanın her bölgesine buradan ürün ihraç ediyoruz, ithal ediyoruz. İnsanlar, işadamları geliyor. Bunlar Mersin’e renk katıyor, değer katıyor. Bölgemizde ürettiğimiz tarım ürünlerinin, sanayi ürünlerinin kısacası Kırgızistan’ın ihtiyaç duyduğu ürünlerin buradan oraya satılmasını biz de arzu ederiz. İş adamlarınız da buraya gelip ziyaret edebilir. Mersin’de neler oluyor, neler yapılıyor, nasıl bir ticaret yapılabilir, hangi konularda işbirliği yapılabilir, karşılıklı temasla, ilişkilerle arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız” diye konuştu.

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