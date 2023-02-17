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Kırgızistan arama-kurtarma ekibi, Hatay’a geçiyor

17.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarında yer alan Kırgızistan ekibinin çalışmalarını Hatay’da sürdürmek için yola çıktığını aktardı.

Kırgızistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan bağış miktarının ise 300 bin dolara ulaştığı açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kırgızistan’ın Türkiye’ye gönderdiği arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarında yer alan Kırgızistan ekibinin çalışmalarını Hatay’da sürdürmek için yola çıktığını aktardı.

Ekibin bugüne kadar Kahramanmaraş’ta toplam 5 kişiyi enkazdan kurtardığı, 168 kişinin cenazesini çıkararak yakınlarına teslim ettiği kaydedilen açıklamada, Kırgızistan’ın Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesinin depremzedelere hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı.

KIRGIZİSTAN’DA DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 300 BİN DOLARA ULAŞTI

Kırgızistan’da Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası sürüyor. Kırgızistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremzedeler için açılan özel hesapta bugün itibarıyla 300 bin dolar bağış toplandığı bildirildi.

Kırgızistan’da başlatılan yardım kampanyasına devlet kurumları da aktif bir şekilde katılıyor. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Merkez Seçim Komisyonu, Bişkek Belediyesi, Dijital Gelişme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı çalışanlarının bir günlük maaşlarını depremzedelere bağışladı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada ise, ülkedeki imamların Türkiye için topladığı 183 bin doların Maliye Bakanlığının depremzedeler için açtığı özel hesaba aktarıldığı bildirildi.

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