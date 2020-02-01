YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kırıkhan’da şiddetli fırtına, ev ve okul çatılarını yerinden söktü

Kırıkhan’da şiddetli fırtına, ev ve okul çatılarını yerinden söktü

ADANA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

IHAAW105456-CVR/01-02-2020 - Kırıkhan’da şiddetli fırtına, ev ve okul çatılarını yerinden söktü (fotoğraflı) İsmet Biçen HATAY (İHA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin, okulların çatıları ile cami minareleri hasar görürken, bazı evlerin damında bulunan enerji sistemleri de zarar gördü. (İSB-NT-Y) 01.02.2020 11:18:02 TSI NNNN

IHAAW105456-CVR/01-02-2020

- Kırıkhan’da şiddetli fırtına, ev ve okul çatılarını yerinden söktü

(fotoğraflı)

İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti.
Fırtına nedeniyle bazı evlerin, okulların çatıları ile cami minareleri hasar görürken, bazı evlerin damında bulunan enerji sistemleri de zarar gördü. Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahallesi’ne fırtına nedeni ile dün akşamdan beri elektrik verilemedi. Kırıkhan TOKİ konutları mevkisinde yapılan yeni okulların çatıların kaplamaları da fırtına nedeni ile yerinden söküldü. Kırıkhan’daki şiddetli fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken ilçenin birçok mahallesindeki konut, iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
(İSB-NT-Y)

01.02.2020 11:18:02 TSI
NNNN

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Adana Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.