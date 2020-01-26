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Kırıkhan’dan depremzedelere yardım

HATAY HABERLERİ  | 26.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un başlattığı kampanyaya Kırıkhan halkı sesiz kalmayarak temel gıda ve giyecek, battaniye, yorgan, yastık, elektrikli soba yardımında bulundu. Yardım malzemelerinin yüklendiği tır Elazığ’ın Sivrice ilçesine gönderildi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, kampanyaya katılarak yardımda bulunan Kırıkhan halkına teşekkür etti.

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