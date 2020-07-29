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Kırıkkale Belediyesi, bayram hazırlıklarını sürdürüyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 29.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda gerekli tedbirler alındı.Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için Yenimahalle, Yuva, Kırıkköyü mezarlıklarında Temizlik Müdürlüğü ilaçlama ekipleri haşere ile mücadele çalışmasını gerçekleştiriyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda gerekli tedbirler alındı.
Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için Yenimahalle, Yuva, Kırıkköyü mezarlıklarında Temizlik Müdürlüğü ilaçlama ekipleri haşere ile mücadele çalışmasını gerçekleştiriyor. Ayrıca mezarlıklardaki bakım çalışmaları yoğunlaştırılırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de mezarlık bölgelerinde çiçeklendirme çalışmaları yapıyor.
Şehitliklerdeki tüm bakımların yanı sıra çiçeklendirme ve ilaçlama gibi çalışmalar yapılarak Kurban Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirildi. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği yerlerin hijyeni için yapılan temizlik çalışmalarına da hız verildi. Vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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