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Kırıkkale Belediyesinden kandil simidi ikramı

18.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolayısıyla belediye hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.Üç ayların başlangıcı olan bu günlerde insanların birbirine karşı daima yapıcı, hoşgörülü, sevgi ve saygı çerçevesi içinde davranması gerektiğini ifade eden Başkan Saygılı açıklamasında, “Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan daha üstün ve bereketlidir.

Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolayısıyla belediye hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Üç ayların başlangıcı olan bu günlerde insanların birbirine karşı daima yapıcı, hoşgörülü, sevgi ve saygı çerçevesi içinde davranması gerektiğini ifade eden Başkan Saygılı açıklamasında, “Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan daha üstün ve bereketlidir. Kandil gecesi Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir gecedir. Millet olarak bu mübarek geceyi idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kandilin dünyadaki tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Kırıkkaleli hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek Regaip Kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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