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Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

12.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar İ.T, M.I, T.B, M.K, E.A, A.Ç, E.B, R.O, A.K, D.E, M.Ü. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu. A.B. ve avukatı ise İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklardan Z.K, T.T, P.A, M.B, A.U, S.Y.A. ve E.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmaya katılan sanık ve avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasına ilişkin savunma yaptı.

Sanıklardan A.B, terör örgütü üyeliği kapsamına girecek bir kusurunun olmadığını iddia ederek Bank Asya hesabını burs için açtırdığını ve talimatla para yatırmadığını önü sürdü.

D.E. ise hiç kimseyi bir cemaatin, tarikatın veya terör örgütünün toplantısına davet etmediğini, kendisinin de gitmediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

M.B. de Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ve kimseye "HDP'ye oy" diye telkinde bulunmadığını savunarak bu iddiaların iftira olduğunu belirtti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

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